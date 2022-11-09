Гороскоп Козерог на 9 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 09.11.2022



Козерог



Для Козерогов этот день может начаться с возвращения их тайных надежд, воспоминаний или творческих фантазий, прилива любовных, дружеских или родительских чувств. Также у них будет время завершить важный разговор, покупку или исследование либо подумать над их итогами. Звезды советуют им провести первую половину дня в свободном режиме, а вечером вновь настроиться на прерванные плановые дела (Rambler/гороскопы).