Гороскоп Рыбы на 9 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 09.11.2022



Рыбы



В первой половине этого дня Рыбы могут оказаться не слишком объективными в своей оценке ситуации. Возможно, ход событий вернет им былые надежды, заставит приукрасить положение дел, идеализировать друзей, завысить свои запросы или дополнить своими фантазиями полученные новости. Им важно вовремя очнуться от лишних иллюзий, иначе вечером они рискуют вновь вступить на опасный для себя старый путь (Rambler/гороскопы).