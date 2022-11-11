Гороскоп Телец на 11 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 11 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 11.11.2022



Телец



Тельцов звезды предупреждают о затруднениях в сегодняшних работах, поездках и сделках. Возрастает риск столкнуться с чужой непоследовательностью, недобросовестностью или раздражительностью. По возможности стоит отложить новые начинания и быть аккуратнее в текущих делах: даже в самом хорошем плане могут найтись уязвимости, есть риск потерять часть своих средств или управление проектами будущего (Rambler/гороскопы).