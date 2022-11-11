Гороскоп Близнецы на 11 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 11 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 11.11.2022



Близнецы



Близнецам предстоит непростой день с высоким риском суеты, нервозности и травматизма. Осложнения часто будут вызваны их поведением и выбором в прошлом, суммой прежних погрешностей и ошибок. Могут расти как снежный ком срочные задачи и набирать обороты старые разногласия, особенно профессиональные, деловые и житейские. Серьезным просчетом окажется упорное нежелание принять чужую точку зрения (Rambler/гороскопы).