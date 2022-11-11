Гороскоп Весы на 11 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 11 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 11.11.2022



Весы



Сегодня Весов ждут осечки даже на знакомых проверенных путях. Не исключается дежавю в работе с иностранцами, в путешествии и вдали от дома. Могут возникнуть разнообразные осложнения при попытке получить техническую или медицинскую помощь, применить свои права или встретить сочувствие. Лучше воздержаться от новых проектов и поездок, покупки транспортных средств, выбора помощников и попутчиков (Rambler/гороскопы).