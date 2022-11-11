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Гороскоп Козерог на 11 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 11 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Самый точный гороскоп на 11.11.2022

Козерог

Козерогов звезды предупреждают, что сегодня в любом деле вероятна цепочка досадных осечек. Не исключены технические и коммуникационные проблемы, трудности с получением помощи и услуг. Важно преодолеть раздражение и разобраться в причине событий. Возможно, требуется повторный ремонт, пересмотр инструментария, долечивание болезни или цикл дополнительных тренировок. Не стоит устраиваться на работу (Rambler/гороскопы).









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