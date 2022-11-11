Гороскоп Козерог на 11 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 11 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 11.11.2022



Козерог



Козерогов звезды предупреждают, что сегодня в любом деле вероятна цепочка досадных осечек. Не исключены технические и коммуникационные проблемы, трудности с получением помощи и услуг. Важно преодолеть раздражение и разобраться в причине событий. Возможно, требуется повторный ремонт, пересмотр инструментария, долечивание болезни или цикл дополнительных тренировок. Не стоит устраиваться на работу (Rambler/гороскопы).