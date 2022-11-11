Гороскоп Стрелец на 11 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 11 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 11.11.2022



Стрелец



Стрельцам сегодня стоит остерегаться рокового поворота в своих отношениях с нужными людьми. В этот день возрастает вероятность возвращения неприятной тенденции - например, деловой конкуренции, встречных провокаций или идейных разногласий. День мешает доверию и прозрачности, склоняет к манипуляции. Важно не дать вновь вовлечь себя в сомнительную историю прошлого, находясь в шаге от ее завершения (Rambler/гороскопы).