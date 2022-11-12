Гороскоп Близнецы на 12 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 12.11.2022



Близнецы



Обстоятельства этого дня позволяют Близнецам сбавить темп или взять паузу в своих делах. Звезды советуют использовать ее для того, чтобы расслабиться эмоционально, пообщаться с близкими людьми, поправить здоровье или пополнить материальные резервы. Не стоит отказываться от такой возможности: финал марафона еще далеко и можно не выдержать гонки, если время от времени не давать себе передышку (Rambler/гороскопы).