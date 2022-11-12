Гороскоп Лев на 12 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 12.11.2022



Лев



Сегодня звезды советуют Львам побыть дома, в уединении, в тихом спокойном месте или среди знакомых людей. Активная трудовая деятельность в этот день замещается интенсивными внутренними переживаниями, в том числе связанными с прошлым, родиной, личной тайной или семейным секретом. Может усилиться потребность в контакте с родителями, земляками, прежней любовью, доверенными лицами или близкими друзьями (Rambler/гороскопы).