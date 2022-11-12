Гороскоп Весы на 12 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 12.11.2022



Весы



Сегодняшняя обстановка для Весов не идеальна, но может принести им ощутимую пользу. В этот день им не стоит разруливать глобальные вопросы своей жизни, но можно и нужно пользоваться ситуацией для решения сиюминутных задач. В их числе текущие материальные дела и жилищные нужды, поиски сочувствия и приватной информации, хранение секретов и контакты с близкими людьми, например, земляками или родней (Rambler/гороскопы).