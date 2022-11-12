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Гороскоп Скорпион на 12 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 12 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 12.11.2022

Скорпион

Сегодня Скорпионы получат эмоциональную или моральную поддержку в минуту своей слабости - а Скорпионы, обладающие достаточным запасом внутренних сил, смогут оказать такую поддержку другим людям. Этот день возвращает им «веру, надежду и любовь», а также может намекнуть на не до конца использованные пути решения правовых проблем дома или за рубежом. Неоднозначная ситуация разрешится в их пользу (Rambler/гороскопы).









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