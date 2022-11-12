Гороскоп Козерог на 12 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 12.11.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам уделить особое внимание эмоциональной атмосфере вокруг себя. Желательно проявить побольше чуткости к настроению своих собеседников и к привычкам своих близких. В неоднозначные моменты диалога лучше пытаться сглаживать, а не подчеркивать недоразумения. Чтобы возродить отношения, в них придется восстановить прежний гармоничный душевный резонанс и духовное единство (Rambler/гороскопы).