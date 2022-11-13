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Гороскоп Овен на 13 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 13 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 13.11.2022

Овен

Сегодня Овнам лучше не стремиться к внешней динамике, отложить разъезды и деловую суету. День приглашает к общению с семьей, к обсуждению жилищных и хозяйственных дел, налоговых платежей, оплаты коммунальных, гостиничных или иных бытовых услуг. Может потребовать внимания стоянка, гараж, уход за машиной или другим личным транспортным средством. Стоит учесть повышенную эмоциональность этих суток (Rambler/гороскопы).









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