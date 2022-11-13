Гороскоп Скорпион на 13 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 13 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 13.11.2022



Скорпион



Скорпионы проведут эти сутки на благоприятной эмоциональной волне. День располагает к мечтаниям, но навязчивой игрой воображения дело для большинства Скорпионов не ограничится: часть их тайных желаний исполнится, возможно чудо, счастливое озарение или удачное стечение обстоятельств. Возрастают шансы восстановить приятный контакт, получить добрую весть, материальную помощь или награду за прошлое (Rambler/гороскопы).