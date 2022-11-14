Гороскоп Лев на 14 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 14 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 14.11.2022



Лев



Сегодня Львам не стоит опережать события, а также питать избыточные надежды. Пока не настал вечер, звезды советуют им оставаться дома или «за кулисами». Первая половина дня хороша для завершения тайных раздумий, исследований и приватных бесед, работы с дневниками и архивами. Вечером стоит осмотрительнее заявлять о своих чувствах и нуждах: не все из них будут поняты и приняты даже близкими людьми (Rambler/гороскопы).