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Гороскоп Скорпион на 14 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 14 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 14.11.2022

Скорпион

Сегодня для Скорпионов удачнее начало дня. В это время судьба великодушно придерживает для них благоприятные каналы общения, помогает им гармонично выражать свои чувства и мягко решать деликатные личные проблемы. Лучше не медлить с поиском информации, покупкой, платежом, завершением диалога, отправкой писем. Вечером желательно повысить самоконтроль, тщательнее выбирать свой имидж и манеру речи (Rambler/гороскопы).









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