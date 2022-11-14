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Гороскоп Козерог на 14 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 14 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Самый точный гороскоп на 14.11.2022

Козерог

Козерогам сегодня не стоит медлить, если они хотят поддержать нужные им отношения или завершить начатый разговор на благоприятной эмоциональной ноте. Звезды подсказывают, что такая возможность будет у них лишь в первой половине дня. С приближением вечера не помешает стать сдержаннее в любом общении, а также удвоить осмотрительность в любых занятиях, включив в них привычные меры предосторожности (Rambler/гороскопы).









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