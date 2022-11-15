Гороскоп 15 ноября Лев. Самый точный и правдивый гороскоп

Гороскоп на 15 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 15.11.2022



Лев



Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров. Но вы быстро поймете, где можно пойти на компромисс, а где важно отстаивать свою точку зрения. Найти общий язык с новыми знакомыми будет сложнее, чем обычно. Не исключено, что их впечатление о вас будет неверным, что и приведет к взаимным обидам.



Старайтесь не переутомляться. Это определенно не лучший день для утомительных занятий, тяжелого физического труда. Стрессовых ситуаций тоже желательно избегать, они могут надолго испортить вам настроение (Mail.ru/гороскопы).