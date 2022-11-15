Гороскоп 15 ноября Козерог. Самый точный и правдивый гороскоп

Гороскоп на 15 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 15.11.2022



Козерог



Следите за своим настроением. Сегодня вы будете склонны видеть многое в самом мрачном свете, замечать только проблемы и игнорировать хорошие новости и приятные события. Окружающие постараются подбодрить вас, но это будет не так-то просто. Лучше не спешить с серьезными решениями, особенно если они касаются личных отношений. Сгоряча вы можете сделать то, о чем позже пожалеете.



Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем. Вторая половина дня в целом пройдет приятнее первой. Порадует она и какими-то романтическими сюрпризами (Mail.ru/гороскопы).