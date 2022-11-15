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Гороскоп 15 ноября Стрелец. Самый точный и правдивый гороскоп


Гороскоп на 15 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 15.11.2022

Стрелец

Вряд ли начало дня принесет какие-то значительные события, но поволноваться вам в это время придется. А все потому, что неожиданно напомнят о себе давние проблемы, вопросы, долго остававшиеся нерешенными. Вы со всем справитесь, хоть и не сразу. Важно рассчитывать на собственные силы, потому что окружающие вряд ли смогут поддержать вас.

Вторая половина дня тоже будет беспокойной, но она принесет исключительно приятные переживания. Вероятны хорошие новости, неожиданные предложения, вдохновляющие встречи. Возможны заметные перемены к лучшему в отношениях с самым близким человеком (Mail.ru/гороскопы).









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