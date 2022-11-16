Гороскоп Лев на 16 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 16 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 16.11.2022



Лев



Сегодня Львам трудно добиться ясности и взаимопонимания. Это не лучший день для важных разговоров и начинаний. Хорошая новость: временные неудобства окажутся естественными спутниками позитивных подвижек. Перемены могут назреть в личной жизни, в жилищных или детских делах, в контактах с людьми издалека. Возможно, появится повод подумать о каникулах, комфорте, красоте, любви или приятном хобби (Rambler/гороскопы).