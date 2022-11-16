Гороскоп Весы на 16 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 16 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 16.11.2022



Весы



Сегодня Весам лучше занять выжидательную позицию. Налицо хорошие перемены, но ситуация пока недостаточно ясна, и нет смысла опережать события. Положительные сдвиги вероятны в близком кругу, в делах, связанных с учебой, разъездами, общением, зарубежными контактами. Снимаются с повестки дня некоторые нервирующие финансовые проблемы. При недомоганиях имеет смысл следить за медицинскими новостями (Rambler/гороскопы).