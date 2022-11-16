Гороскоп Скорпион на 16 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 16 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 16.11.2022



Скорпион



Скорпионам сегодня не стоит оставлять без внимания мелкие перемены в своем материальном положении, а также в системе маршрутов и связей. Может появиться намек на новые способы взаиморасчетов или на заманчивый источник дохода (особенно за рубежом). Возможно, пора пересмотреть свой список покупок или манеру общения. Чем приятнее изменения, тем больше поводов для осторожности: не исключены ловушки (Rambler/гороскопы).