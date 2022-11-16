Гороскоп Водолей на 16 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 16 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Самый точный гороскоп на 16.11.2022



Водолей



Сегодня звезды советуют Водолеям соблюдать вчерашние меры предосторожности. Ситуация отчасти начинает меняться к лучшему, однако при этом одни препятствия могут смениться другими. Например, вместо недавней напряженности и подозрительности может появиться чрезмерная доверчивость или рассеянность. Такой перемены стоит остерегаться прежде всего в личных отношениях, в материальных и этических вопросах (Rambler/гороскопы).