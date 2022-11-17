Гороскоп Весы на 17 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 17.11.2022



Весы



Сегодня Весы получат хорошие вести или уловят намеки судьбы, позволяющие им смотреть на свою ситуацию оптимистичнее. Может наметиться приятное общение, познавательный вояж. Но обстановка не идеальна. Тормозить прогресс могут не закрытые прошлые дела, вернувшиеся недомогания или временные проблемы у нужных людей - например, клиентов или партнеров. Лучше повременить с поездкой и важным контактом (Rambler/гороскопы).