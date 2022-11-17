Гороскоп Скорпион на 17 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 17.11.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам не поддаваться очарованию момента и думать не только о настоящем, но и о будущем. Практичный и дотошный взгляд поможет им не стать жертвой обмана, рассеянности и подвоха - например, отказаться от сомнительной незащищенной сделки, проверить термин на иностранном языке или уточнить ориентиры в путешествии. Не стоит спешить с покупками и с выбором средств связи (Rambler/гороскопы).