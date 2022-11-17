Гороскоп Козерог на 17 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 17.11.2022



Козерог



Козерогам сегодня не стоит расслабляться. Мысли, новости и впечатления этого дня будут постоянно увлекать их в сторону от нужного направления, будь то маршрут путешествия, тема беседы или вектор научного исследования. Желательно удвоить осмотрительность и не забывать периодически уточнять навигацию, если вы в гостях или за рубежом. Также рекомендуется тщательнее проверять медицинскую информацию (Rambler/гороскопы).