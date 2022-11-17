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Гороскоп Водолей на 17 ноября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 17 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на 17.11.2022

Водолей

Для Водолеев сегодня ценны и критичны практические мелочи. Они помогут им не терять связь с реальностью и помешают строить иллюзии, если они слишком быстро потеряли осторожность или рискуют закрыть глаза на что-то важное. В частности, в этот день играют роль финансовые детали: они помогут выбрать покупку или услугу, запросить нужную цену, уточнить вероятные расходы или налоговую сторону вопроса (Rambler/гороскопы).









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    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 16 ноября, где смотреть прямые трансляции

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