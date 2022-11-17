Гороскоп Рыбы на 17 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 17.11.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее в общении с привлекающими их людьми, а также в контактах со случайными собеседниками. Есть риск оказаться частично дезинформированными, поддаться чужим доводам или обаянию и пойти на невыгодные уступки. Если на повестке дня договор, лучше не спешить с его подписанием и взять время на обдумывание предложения: возможно, оно интересно и заманчиво, но запоздало (Rambler/гороскопы).