Гороскоп на 18 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 18 ноября



Лев



Хорошие стороны этого дня могут быть подпорчены для Львов материальными осложнениями, интригами и суетой. Звезды советуют аккуратнее вести текущие дела, включая финансовые, и быть начеку там, где имеются следы сомнительных приключений прошлого. Убытки и спорные моменты сегодня могут оказаться следствием прежних событий, расплатой за авантюру или небрежность. Возможен интерес к зарубежным активам (Rambler/гороскопы).