Гороскоп на 18 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 18 ноября



Весы



Этот день создает Весам ощутимые помехи в их планах, особенно связанных с разъездами и общением. Им может не хватать уверенности в своем партнере, сервисе, транспорте, средствах связи, инструментах для работы. Тайный или явный дискомфорт может быть вызван самочувствием. Вероятны проблемы на нужных маршрутах. Не лучший момент для начала или продолжения путешествия, исследования, учебного процесса (Rambler/гороскопы).