Гороскоп на 18 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 18 ноября



Козерог



Козерогам стоит учитывать высокий риск приключений в сегодняшних поисках и поездках, хотя они могут быть познавательными. Нежелательно отправляться в командировку, выбирать маршрут, приобретать билеты, искать попутчиков. Не рекомендуются сложные лечебные и ремонтные процедуры. Не стоит тесно контактировать с раздражительными и малознакомыми людьми, заводить питомцев, начинать дела с иностранцами (Rambler/гороскопы).