Гороскоп на 18 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 18 ноября



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит иметь дело лишь с «братьями по духу». В чуждой среде у многих Рыб возможна несоразмерно бурная реакция на мнение оппонентов. Их может задеть любой намек на несходство взглядов. Из-за излишней амбициозности, мнительности или нетерпимости они рискуют усложнить себе жизнь в нескольких направлениях, подпортив свою карьеру, бизнес, важные отношения, семейную гармонию или репутацию (Rambler/гороскопы).