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Гороскоп на 19 ноября 2022 Скорпион



Гороскоп на 19 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 19 ноября

Скорпион

Утром Скорпионы неплохо владеют ситуацией и имеют все шансы удержать контроль - если не над событиями, то над собой и своими чувствами. Скорпионы, рожденные в середине ноября, получат неявный, но удачный момент для самовыражения, который им не стоит пропускать. Вторая половина дня может сместить фокус внимания на приватную переписку, не исключены вести издалека, финансовые или правовые новости (Rambler/гороскопы).









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