Гороскоп на 19 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 19 ноября



Козерог



Утром у Козерогов есть время мысленно «подняться над землей». Наряду с конкретными деталями - например, научными или медицинскими, - их могут манить мистические или философские темы. Во второй половине дня многим Козерогам станут важнее целевые контакты и профессиональные новости, особенно касающиеся смежных областей или от знакомых в смежных с вашей специальностях. Может возрасти интерес к документам и договорам, касающимся карьеры (Rambler/гороскопы).