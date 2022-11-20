Гороскоп Близнецы на 20 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 20.11.2022



Близнецы



Сегодня звезды бросают Близнецам спасательный круг: задают систему надежных стандартов, подсказывают меру в любых занятиях, помогают планировать дела, рассчитывать свои силы, соблюдать ритуалы, контролировать расходы и управлять чувствами. Будет несложно освоить нормы поведения в чужой или новой компании. Этот день хорош для стабилизации любых работ, отношений, тренингов и творческих процессов (Rambler/гороскопы).