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Гороскоп Близнецы на 20 ноября 2022. Самый точный гороскоп



Гороскоп на 20 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Самый точный гороскоп на 20.11.2022

Близнецы

Сегодня звезды бросают Близнецам спасательный круг: задают систему надежных стандартов, подсказывают меру в любых занятиях, помогают планировать дела, рассчитывать свои силы, соблюдать ритуалы, контролировать расходы и управлять чувствами. Будет несложно освоить нормы поведения в чужой или новой компании. Этот день хорош для стабилизации любых работ, отношений, тренингов и творческих процессов (Rambler/гороскопы).









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