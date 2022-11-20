Гороскоп Рак на 20 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Самый точный гороскоп на 20.11.2022



Рак



Ракам звезды подсказывают, что это удачный день для наведения порядка в доме, а также для согласования интересов с домочадцами и партнерами. Хорошо заниматься планированием и разметкой территории, дизайном помещений, улаживанием правовых тонкостей при сделках с недвижимостью и решением других задач, связанных с жильем (офисом). Стоит уделить внимание системам поддержания безопасности и комфорта (Rambler/гороскопы).