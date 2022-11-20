Гороскоп Лев на 20 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 20.11.2022



Лев



Львам этот день предлагает заранее спланированную программу действий, которая защищает их от внешних сюрпризов и внутренних эмоциональных перепадов, а также от ошибок в делах и отношениях. Можно рассчитывать на ясность маршрутов и понятный регламент общения, на стабильную поддержку со стороны друзей, партнеров или коллег. Это подходящий момент для проверок и улаживания различных формальностей (Rambler/гороскопы).