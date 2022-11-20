Гороскоп Скорпион на 20 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 20.11.2022



Скорпион



Этот день вынуждает Скорпионов подчиняться не своим личным принципам, а общепринятым правилам. Им придется следовать норме или традиции, профессиональному, партнерскому или иному долгу. Звезды намекают, что сейчас это в их интересах: навязанная система или шаблон не только ограничивает их, но также и дисциплинирует, подстраховывает, защищает от сюрпризов, ошибок, осечек, стрессов, сбоев и травм (Rambler/гороскопы).