Гороскоп Козерог на 20 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 20.11.2022



Козерог



Козерогов этот день призывает проявить очень многие из их природных качеств - например, ответственность, целеустремленность, профессионализм, знание формальностей, стремление к системе, законности, иерархии, субординации и порядку. Для полного успеха к этому набору стоит добавить дипломатичность, вкус и чувство меры. Это подходящий момент для контакта с начальством или с официальной инстанцией (Rambler/гороскопы).