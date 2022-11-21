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Гороскоп Овен на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп



Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 21.11.2022

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам быть снисходительнее к слабостям тех людей, в общении с которыми они заинтересованы. Не исключено, что в течение дня настроение нужного человека будет портиться без видимых причин, и придется включить свою интуицию, чтобы догадаться о корнях чужого недовольства. В этот день не стоит форсировать начатое сотрудничество и лучше воздержаться от старта нового партнерства (Rambler/гороскопы).









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