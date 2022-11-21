Гороскоп Близнецы на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам будет нелегко повторить или развить свой вчерашний успех. Причиной тому не обязательно будет технический сбой или нехватка мастерства: не исключается едва уловимое изменение психологической атмосферы вокруг, вынужденный простой в делах или ухудшение самочувствия, мешающее оставаться в хорошей форме. Стоит сбавить темп и снизить нагрузки, иначе к ночи возрастет риск недомогания (Rambler/гороскопы).