Гороскоп Рак на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Рак



Ракам звезды подсказывают, что сегодня могут стать чуть сложнее их отношения с нужными людьми, включая домочадцев и партнеров. В этот день нежелательно форсировать ключевые события и процессы. Не стоит вступать в новые союзы и принимать ответственные важные решения, связанные с жильем. Не лучший момент для визита к юристу. Сложная ситуация не изменится сразу, но к ночи появится новая точка опоры (Rambler/гороскопы).