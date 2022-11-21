Гороскоп Лев на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Лев



В течение этого дня Львам стоит постепенно сворачивать активные контакты с внешним миром. Если вчера был получен нужный результат, не стоит пытаться его улучшить: эффект может обескуражить и разочаровать. К ночи ожидается спад энергии, недомогание или уныние. Для многих Львов день закончится возвращением домой, в офис или погружением в частную жизнь, в решение своих бытовых или жилищных проблем (Rambler/гороскопы).