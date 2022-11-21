Гороскоп Дева на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Дева



Сегодня звезды советуют Девам отложить покупки и финансовые операции, а также не спешить с заключением новых договоренностей, подразумевающих материальные обязательства. В этот день возрастает вероятность приобрести некачественный товар, ошибиться в эстетической части или пойти на юридически невыгодную уступку. В конце дня не стоит упорно ждать желаемых новостей, так как они могут задерживаться (Rambler/гороскопы).