Гороскоп Весы на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Весы



Сегодня Весам важно не подпортить хорошие отношения с нужными людьми собственным поведением. В любой момент этих суток могут активизироваться бессознательные негативные настроения и малейшие эмоции, связанные с ними, будут отражаться на лице. В долгих союзах может возникнуть тень прежних критических разногласий. Возможны неприятные моменты в общении с домочадцами или переживания в связи с домом (Rambler/гороскопы).