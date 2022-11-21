Гороскоп Скорпион на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Скорпион



Для Скорпионов этот день может стать переходным. Многим Скорпионам придется частично пересмотреть свою текущую тактику, вкусы или способы общения. Не исключено, что именно с этим фактором будут связаны для них моменты растерянности или уныния. Звезды советуют им отложить все дела и траты, кроме срочных, так как начинания этих суток способны демотивировать их или поставить в невыгодное положение (Rambler/гороскопы).