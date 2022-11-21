Гороскоп Козерог на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Козерог



Сегодня для Козерогов возрастает риск неудач. Звезды советуют не забывать о выдержке, но не переоценивать свою способность управлять событиями: некоторые неприятные тенденции будут иметь роковой оттенок и их разумнее избегать, а не пытаться победить. Например, в эти сутки сложно преодолеть давнюю неприязнь. Стоит отложить важные решения, особенно заключение договора и вступление в должность (Rambler/гороскопы).