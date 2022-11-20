Гороскоп Водолей на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Самый точный гороскоп на 20.11.2022



Водолей



Сегодня события развиваются не в пользу Водолеев. Им стоит начать утро с закрепления своих позиций: чем они прочнее, тем спокойнее пройдут ближайшие дни. В течение дня наберут силу скрытые факторы, связанные с зарубежными делами, с юридическими, бюрократическими или профессиональными вопросами. Может копиться тайное подозрение или недовольство. К концу дня желательно свернуть лишнюю активность (Rambler/гороскопы).