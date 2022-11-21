Гороскоп Рыбы на 21 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 21.11.2022



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам не терять бдительность и доводить до конца все работы, нацеленные на профилактику проблем. В приоритет лучше поставить законность и безопасность. Любые начинания с нуля, особенно совместные, в эти сутки рекомендуется исключить. Вместо поиска принципиально новых схем придется активнее использовать старые - но при этом не стоит обращаться к тем, кто однажды уже подвел (Rambler/гороскопы).